Utilizando la técnica 'Endolift', un procedimiento no quirúrgico, Yoli buscaba mejorar el contorno de su rostro, algo que no había logrado con la liposucción facial a la que se sometió hace casi un año. Tras siete días de recuperación, la que fuera inquilina de la casa de Guadalix de la Sierra, se quitaba la mentonera y mostraba su nueva imagen , que no será la definitiva hasta pasadas varias semanas.

Días después de mostrar el resultado de su intervención, Yoli ha querido sincerarse con sus seguidores y contestar a sus preguntas. Durante la interacción con sus fans, uno de ellos le ha preguntado: "¿Te queda alguna operación o algo estético que te quieras hacer?". Una pregunta a la que la de Albacete no ha dudado en responder de la forma más honesta posible: "Si os soy sincera os diría que sí y lo llevo pensando mucho tiempo, pero no sé si me atreveré. Dejemos que la vida me sorprenda". Esta declaración ha generado preocupación entre sus seguidores, ya que la influencer no ha desvelado de que se trataría esta próxima intervención estética.