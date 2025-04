"Una amiga mía fue la que me animó a que contase mi historia. Yo tuve un padre muy intermitente, ausente , no era buena persona. Cuando yo era pequeña lo pasé muy mal, él aparecía y desaparecía y crecer así es muy complicado, te crea una serie de carencias muy importantes y una gran necesidad de validación . Todo eso me llevó inevitablemente a tener relaciones de pareja tóxicas, sin autoestima, y acabas en una situación de violencia de género ".

"Cuando está en una situación de maltrato no es fácil contarlo porque no siempre te entiendes o te apoyan, algunas personas hasta te dicen que lo has permitido. Es muy importante tener cerca un buen entorno en el que apoyarte. Desgraciadamente no me ha pasado en una sola ocasión porque cuando tienes esas carencias emocionales es frecuente que vuelvas a caer en relaciones de ese tipo (...) Denunciar es necesario pero no es fácil. Yo he pasado unos meses muy complicados porque denunciar es tener que revivir todo en un juicio y he pasado una temporada muy complicada. Tuve también que alejarme de la televisión y de la vida pública porque es muy duro el machaque que se recibe en las redes sociales, tuve que desconectar y pasar un tiempo alejada de todo. Abandoné la televisión por salud mental, no quería vivir".