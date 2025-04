El hijo de Mar Flores no pudo reprimir las lágrimas en el estreno de la obra de Terelu Campos

Alejandra Rubio ha compartido una foto de la emoción de su novio durante la ovación a su suegra

Terelu Campos ya se ha estrenado sobre las tablas del teatro Zorrilla de Valladolid, donde colgaba el cartel de 'no hay entradas'. Un estreno en el que estuvo arropada por las personas más importantes de su vida. Como no podía ser de otra manera, Alejandra Rubio no quiso perderse la primera función de 'Santa Lola', a la que acudió acompañada de Carlo Costanzia, que se emocionó al ver a su suegra triunfar en esta noche inolvidable para todos.

"Lo que pasó ayer en Valladolid fue increíble", ha escrito en sus redes la influencer y colaboradora de televisión, que está todavía asimilando lo que han vivido. "Doy las gracias de corazón por todo el cariño, las palabras preciosas y los abrazos de todos", señala Alejandra Rubio, que ha compartido en su perfil oficial de Instagram un carrusel de fotos entre las que podemos encontrar una muy especial.

Y es que la joven de 25 años ha publicado una imagen en la que se puede ver a la perfección la emoción de Carlo Costanzia al finalizar la obra, cuando Terelu Campos recibía la ovación de un público entregado. Un momento muy especial que provocó que al hijo de Mar Flores se le escaparan las lágrimas al ver el éxito cosechado por su suegra, que le ha dejado sin palabras con esta faceta actoral.

"Los toques de humor me han parecido fantásticos, me ha sorprendido muchísimo", ha comentado el actor para 'Socialité'. Tras las lágrimas de Carlo Costanzia, Terelu Campos se ha mostrado muy agradecida con su apoyo y con todos los gestos de cariño que ha tenido con ella. "Es que no le conocéis, le conocéis poco. Conocéis esa faceta en la que se tensa con la prensa y con el bebé... pero Carlo es un tío estupendo", ha señalado la hija de María Teresa Campos.

