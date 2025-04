Sin embargo, la vida le tenía otros planes preparados. Justo un día después de volver a casa, Makoke acudió a una fiesta de cumpleaños y fue allí donde vio por primera vez a Gonzalo: “Fue un flechazo auténtico (..) Lo vi entrar por la puerta y me quedé impactada ”, declaró ella.

“Nos miramos, yo salía de una sala, ella me miró, yo también la miré a ella, me acerqué y me presenté”, explicó el novio de la ahora concursante de ‘Supervivientes’, dejando claro la conexión que surgió entre ambos nada más verse.