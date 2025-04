Makoke abre su corazón como nunca en el 'Puente de las emociones'

La superviviente y su novio protagonizan uno de los momentos más románticos de la edición

Las bromas de Marta Peñate ante el reencuentro de Makoke y su novio Gonzalo: "Se me están saltando las lágrimas"

Makoke comenzaba la gala sin tener ni idea de que iba a vivir una noche llena de emociones durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' y, es que, no solo se iba a enfrentar al 'Puente de las emociones' a ciegas, también iba a reencontrarse con su novio Gonzalo, que iba a estar esperándola en el último escalón, pero ella no lo sabía.

En una semana en la que se enfrenta a la decisión de la audiencia al estar nominada, Makoke afrontaba este momento ceremonial en 'Supervivientes'. La concursante se subía al puente y abría su corazón como nunca pasando por los peldaños de infancia, fama, oscuridad, familia y amor.

El reencuentro de Makoke y su novio Gonzalo en Honduras

Cuando le tocaba hablar del amor, Makoke decía unas bonitas palabras sobre su novio: "Gonzalo es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Es el que me da la ilusión de mirar al futuro, la ilusión de compartir, de quedarme en casa, el amor es la ilusión que tengo por vivir, por estar bien y vivir la vida. Es un amor que he encontrado, desde la madurez es mucho más bonito. Yo no lo esperaba, me enamoré de él con 53 años, me ha llegado y le amo profundamente. Estoy loca porque sea mi marido y le amo con toda mi alma".

Sin saber que él estaba escuchando todo, a tan solo un peldaño de ella, lo que hacía que la superviviente enloqueciera completamente cuando se quitaba el antifaz de los ojos.

Ambos se tiraban a los brazos del otro, entre gestos de cariño, bonitas palabras, protagonizando uno de los momentos más enternecedores de la edición: "Gracias, estoy feliz, necesitaba verle. No sabía que te quería tanto".

'El puente de las emociones de Makoke'

Pero antes, en el recorrido de su 'puente de las emociones', Makoke se emocionaba al recordar su infancia, la que aseguraba que "fue muy feliz" siendo la menor de seis hermanas: "Me siento muy privilegiada, he tenido unos padres increíbles, siempre me han apoyado".

"Yo de la fama estoy contenta, gracias a esto he conseguido muchas cosas. Solo me ha dado cosas bonitas, si que es verdad que una época de mi vida me dolía porque la gente me prejuzga sin conocerme, de mí muchas veces se ha plasmado una imagen que no tiene nada que ver conmigo, de una mujer fría, interesada, calculadora, seria... me he sentido vapuleada muchas veces, pero a mí me ha dado mucho", explicaba Makoke en el siguiente escalón.

Como también explicaba lo que ha sido para ella la palabra oscuridad: "La he sentido en varias ocasiones en mi vida, mi oscuridad iba enlazada públicamente. Me he sentido que no tenía fuerza para nada, pero la he sacado. Lo he pasado muy mal, he estado muchos años por discrepancias con los padres de mis hijos, he tenido momentos muy duros, pero creo que es parte de la vida".