Mientras, desde el plató, los colaboradores estaban muy atentos a todo lo que estaba sucediendo con el reencuentro de la pareja en Honduras, que se rebozaban por la arena con numerosas muestras de cariño y terminaban dándose un baño de lo más romántico en el agua: "Me he dado cuenta de todo lo que te quiero".

"Qué bonito, ¿eh?", decía Sandra Barneda, que preguntaba directamente a Marta Peñate por lo que le había parecido y esta no dudaba en bromear: "Se me estaban saltando las lágrimas para que me enfocaran nada más". La que, antes de que se produjese el reencuentro, también tiraba de humor para hablar sobre esto: "Es que el amor me satura un poco, mira el hombre ahí con qué ganas, qué ilusión, con esa camisa... qué bonito. A ver si le da fuerza a Makoke".