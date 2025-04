Marieta revela por qué le propuso a Suso Álvarez tener una relación abierta

La exconcursante de 'Supervivientes' ha destapado que le propuso a su novio abrir la relación desde el principio

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha destapado qué respuesta le dio el colaborador ante su propuesta

Suso Álvarez presume del regalazo que le ha hecho Marieta tras ganar 'GH DÚO'

Marieta y Suso Álvarez están cerca de cumplir un año de relación, pues comenzaron a salir en julio del año pasado, poco después de que ella regresase de Honduras tras conseguir llegar a la final de 'Supervivientes', reality por el que fichó tras saltar a la fama en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'. Ambos presumen de su amor en redes y en televisión, pero eso no significa que se sepa todo de su noviazgo, pues ahora la influencer ha destapado que le propuso tener una relación abierta.

Lo ha hecho en un vídeo que ha compartido en Instagram, en el que se ha sincerado como nunca con sus seguidores, a los que les ha contado que no tiene actualmente una relación abierta con la persona con la que quiere casarse y tener hijos, pero que no lo descarta en un futuro porque, ante todo, quiere que su relación no se rompa, por lo que cree que abrirla en cierto punto puede ser una buena idea para evitar el desgaste.

Pese a que ahora no tienen una relación abierta, la amiga de María Aguilar ha explicado que sí le ofreció a su novio tenerla cuando empezaron a salir: "El primer día yo le dije que no me importaría tener una relación abierta porque creo que soluciona muchas cosas: te ayuda a jugar un poco y no te hace entrar en la rutina. Es verdad que me veía capaz porque tengo gente alrededor que tiene relaciones abiertas".

La respuesta de Suso en ese momento fue: "¿Estás segura?"; y la colaboradora se mostró totalmente convencida, aunque dos semanas después cambió de opinión: "A las dos semanas le dije: 'Mira no, no me veo capaz, de momento. Tan al principio no lo necesitamos'. Y él me dijo que ya sabía que yo me había venido arriba".

"Lo que nosotros queremos es estar juntos siempre, lo último que queremos es tirar la toalla; entonces si realmente un día uno de los dos se apaga o queremos experimentar o nos sentimos atraídos por otra persona, tengamos la suficiente confianza de decírnoslo. También te digo que yo no lo haría con chicos, sino con chicas, porque mi fantasía sexual es con una mujer", ha sentenciado Marieta, cuyo discurso ha sido aplaudido por su compañero de 'GH DÚO' y ahora colega en 'Fiesta' Miguel Frigenti.