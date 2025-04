Famosos que han sido padres por gestación subrogada: de Miguel Bosé a Ana Obregón

El presentador de 49 años es otro famoso que recurrió a madre gestante para ser padre, con 42 años, de su único hijo, Leo, en 2016. "Ha sido algo precioso y además muy preciso. Yo he llorado todo lo que tenía que llorar de emoción. Con él; por él. (...) Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida. De verdad que soy el hombre más feliz. Estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Me meto en esta aventura yo solo porque desde hace ya varios años no tengo pareja. Pero no soy una excepción. En Estados Unidos hay cuatro millones de hombres solteros con hijos", señaló por aquel entonces en 'Atrévete', de Cadena Dial.