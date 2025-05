Terelu Campos dio una exclusiva a una revista en la que habló sobre Mar Flores

A Alejandra Rubio no le hizo ninguna gracia que su madre mencionara a su suegra

Terelu Campos ha provocado un terremoto en la familia Campos-Costanzia. Su exclusiva hablando de Mar Flores (con la que había rumores de una relación no del todo buena) no le sentaron anda bien a Alejandra Rubio, que dejó claro públicamente su disgusto. Fue en ‘Vamos a ver’ donde la nieta de María Teresa Campos mostró su enfado: “Sabe dónde trabaja y que si habla de esto lo van a poner en portada y no me parece bien, creo que se ha equivocado”.

Este viernes ha acudido como colaboradora a ‘Vamos a ver’ Carmen Borrego, a la que Joaquín Prat y los colaboradores han preguntado sobre el tema. Ella no ha querido mojarse y sobre todo no ha querido pronunciarse sobre Mar Flores, pero sí se ha referido a su propia familia. “Que a Mar no le haga gracia o a Alejandra no implica que hayan tenido algún problema madre e hija porque me consta, porque he hablado con las dos”, ha asegurado.

“Parece ser que siempre tiene que haber un conflicto dentro de la familia Campos. La familia Campos es una familia completamente normal en la que hay cosas que nos molestan, que nos enfadamos, que lo hablamos, que nadie va en contra de nadie y que nadie intenta ser más que nadie”, afirmó.

Sobre la exclusiva, Carmen Borrego cree que que no le haya gustado a Alejandra “lo sabemos todos porque sabemos cómo piensa”. Pero, a pesar de todo, ha sido tajante: “En estos momentos no hay ningún problema en la familia Campos, gracias a Dios y esperemos que dure mucho”.

Carmen Borrego no quiere hablar sobre Mar Flores