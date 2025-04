Terelu Campos revela el detalle de Mar Flores que demuestra cómo es su verdadera relación

En estas declaraciones que ha dado en exclusiva, Terelu Campos ha tenido muy buenas palabras para la madre de Carlo Costanzia , novio de Alejandra Rubio y padre de su único nieto. Hasta ahora la hermana de Carmen Borrego había preferido no pronunciarse mucho y solo indicaba que la relación que mantiene con esta es cordial y buena. Sin embargo, la presentadora y colaboradora televisiva ha revelado el detalle que Mar Flores ha tenido con ella y con el que despeja todas las dudas.

Terelu Campos ha elogiado a Mar Flores y no solo a nivel físico diciendo que "está estupendísima" y que ella se "aliaría con el diablo para estar la mitad de bien que ella", sino también a nivel de cercanía. La relación de la que apenas han hablado hasta ahora es más estrecha de lo que han contado. No solo sus cruces de mensajes les delatan y que la propia madre de Carlo Costanzia le mandara sus mejores deseos para su debut teatral. Su cercanía ha ido más allá.

Con la hija de María Teresa Campos, Mar Flores ha tenido un bonito gesto que la colaboradora ha querido ahora hacer público. Este fue hace unos meses, pero Terelu Campos lo sigue recordando con mucho cariño. " Me mandó un regalo en Navidad , una flor de Pascua, a casa de mi hija", ha revelado en la revista 'Diez Minutos'.

Y, aunque ahora sus compromisos profesionales le impiden tener muchos huecos en la agenda, Terelu Campos se ha comprometido en tener un encuentro a no mucho tardar con su consuegra. Desea que su cita sea íntima y que no la conozca el público. Pese a las especulaciones de que no hay relación entre ellas, la madre de Alejandra Rubio está tranquila en ese aspecto y es lo que ahora ha querido dejar claro.