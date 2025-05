La primera en pronunciarse fue Alejandra Rubio, que mostró su enfado en ‘Vamos a ver’ . Dijo que las palabras de su madre eran innecesarias y reconoció que se había equivocado. Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal , ha analizado sus gestos y ha sacado estas conclusiones: “Mueve el morrito de un lado a otro, apretándolo. Está haciendo un juicio de valor negativo sobre el concepto de que su madre haya hablado ”. Cree que le da vergüenza y que su madre no ha sido lo suficientemente tajante en la protección de su intimidad.

Los medios también preguntaron a Mar Flores, que no quiso hablar mucho sobre el tema, aunque comentó que a ella no le gusta hablar de los demás. Paloma Ramón ha analizado sus gestos para intentar saber qué pensaba realmente sobre el tema: “Ella es natural, sin embargo, aunque no critica lo que ha hecho Terelu, asegura que persevera en proteger a su entorno, hay cierta hostilidad. Porque lo que ha hecho su consuegra la ha llevado a ella a exponerse frente a los medios de comunicación, aunque sea para decir que no va a decir nada y ella eso lo rechaza”.