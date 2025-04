"Mar Flores me envió un regalo en navidad", dice Terelu Campos en su entrevista en 'Diez Minutos', le alaba físicamente porque para ella está "estupendísima" y bromeaba: "Me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que ella".

"Me pareció innecesario el titular, creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia", dejaba claro Alejandra y añadía que ella sabe que entre su madre y su suegra no hay problemas y con eso es suficiente: "No hay que demostrar nada, yo se lo he dicho a mi madre, creo que no era necesario".