Poco antes del amanecer, la creadora de contenido se lanzaba a escribir el mensaje con el que le ha comunicado a su comunidad de medio millón de seguidores que ya no está con Rafa con el fin de pedirles respeto en estos complicados momentos, pues se ha separado del que ha sido su compañero de vida durante los últimos siete años .

Ha sido una decisión importante que no hemos querido tomar a la ligera

Sobre las causas de su ruptura, Mahi Masegosa ha revelado que no ha habido una infidelidad por ninguna de las dos partes ni una discusión que haya hecho que sus caminos se separen, sino que ha sido una decisión mutua porque sentían ambos que iban a estar mejor separándose que continuando juntos ya que habían emprendido rumbos vitales diferentes.

Así lo ha explicado ella: "Ha sido una decisión importante que no hemos querido tomar a la ligera, pero tras mucho pensar, hemos decidido que es lo mejor para ambos, pues últimamente tenemos caminos separados. No ha pasado nada, no nos hemos peleado, ni hay terceras personas".