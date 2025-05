María José Cantudo interrumpe 'Fiesta' para frenar a Blanca Villa: "Voy a por ti, te lo voy a quitar todo"

Blanca Villa ha visitado 'Fiesta' tras perder su batalla judicial contra la actriz y cantante María José Cantudo

María José Cantudo, que estaba viendo la entrevista, ha intervenido en directo en 'Fiesta' para desmentir a Blanca: "Yo a esa señora no la conozco de nada, ha falsificado mi voz"

María José Nieto, en pie de guerra con María José Cantudo: ''Es un demonio, me quiere ver en la calle''

María José Cantudo ganaba esta semana finalmente una batalla judicial tras 25 años de luchas legales contra Blanca Villa y María José Nieto por difamación. A principios de los 2000 María José Cantudo, conocida por su carrera en el cine español, decidió demandar a ambas actrices por lo que ella consideraba ataques a su honor y su imagen personal y profesional tras poner en duda el origen de las ganancias de la artista.

En 2005, se dictó una sentencia que obligaba a Blanca Villa a pagar 400.000 euros a Cantudo por los daños causados, una multa que obligó a Blanca a desprenderse de la casa en la que vivía con sus hijos. Sin embargo, Villa no pudo hacer frente a la totalidad de la deuda, lo que llevó a la subasta de su propiedad en Huelva, para poder cubrir parte de lo que debía.

Y es que la batalla legal de María José Cantudo contra las actrices Blanca Villa y María José Nieto ha sido un largo proceso judicial que ha durado más de 25 años y que ha girado en torno a acusaciones de difamación y calumnias. La disputa con Villa comenzó en el año 2000 cuando esta realizó unas declaraciones públicas que fueron interpretadas como difamatorias hacia Cantudo.

Nunca cobré ni un céntimo por ponerle voz a la Cantudo

En paralelo, Cantudo también demandó a la actriz María José Nieto, quien en 2003 hizo comentarios cuestionando la autenticidad del talento de Cantudo. En 2025, el tribunal dictó una sentencia similar a la de Blanca Villa en la que ordenaba la subasta del 50% de la vivienda de Nieto en Torrelodones.

Ahora, Blanca Villa ha visitado el plató de 'Fiesta' para contar públicamente los detalles de su presunta relación con María José Cantudo y para denunciar la que en su opinión ha sido una sentencia injusta:

"Esa señora me engañó, me estafó, yo puse mi voz para unas canciones que se suponía que iban a ser para bandas sonoras de películas y además porque era mi amiga, pero yo no sabía que las iba a utilizar para sus giras. Ella dice que no me conoce pero yo he dormido en su cama, en su casa, y ella dormía en una camita para invitados".

María José Cantudo entra en directo y estalla contra Blanca

Para sorpresa de todos, María José Cantudo intervenía en directo en 'Fiesta' y anunciaba que estaba decidida a ponerle a Blanca Villa una nueva demanda por injurias por las declaraciones que estaba dando en 'Fiesta':

"Yo a esa señora no la conozco de nada, yo soy una mujer que tengo palabra y si hemos ganado es porque esa señora falsificó una cinta mía. Es la clásica persona que coge una voz y la imita. Esta señora mañana tiene una demanda, hasta ahora no había ido a por su coche y sus cosas porque me daba pena, pero eso se acabó, ya voy a ir a por ella, le voy a quitar todo lo que tenga".

Blanca Villa, que no podía apenas mantenerse sentada en el sofá, saltaba y gritaba que la artista es una mentirosa: