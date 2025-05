Ana Luque explota como nunca antes tras las declaraciones de Olga Moreno: "Viene muy subidita"

Olga Moreno se ha mantenido durante algún tiempo alejada del foco mediático, pero la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha decidido regresar por todo lo alto. Olga ha vuelto a convertirse en uno de los rostros conocidos de los programas del corazón y este pasado jueves acudía al programa de Emma García.

En 'Fiesta', la presentadora aprovechaba para preguntarle a Olga por su relación con Ana Luque, una de las colaboradoras del programa. Olga le explicaba a Emma con todo detalle los motivos por los que su relación con la malagueña había llegado a su fin:

"Me llamó Leticia Requejo y me dijo que Ana había dado una entrevista hablando mal de mí. Imagínate el lote a llorar que me di. No la llamé porque quería ver la entrevista y, cuando la vi, no me lo creí. Dijo que no la había defendido durante su paso por 'Supervivientes".

Olga Moreno también le contaba que hubo algo más que le afectó profundamente: "Dijo que lo mío con Agustín Etienne era un montaje… ¿Cómo me voy a sentir? No hay un solo vídeo mío hablando mal de ella, ni delante ni detrás de las cámaras. Hoy es la primera vez que hablo". Ahora, Ana Luque aprovecha para contestar a Olga y también para dar su versión de lo sucedido:

"Todo lo que sé de la tele me lo ha enseñado Olga Moreno. Yo lo que dije de ella es que ella nunca me defendió durante el concurso, ni hablé de su familia ni nada por el estilo (...) Yo llevo en este programa un año y pico, lo más normal es que cuando en mi programa me preguntan por Olga yo conteste desde lo vivido, desde mi experiencia. Muchas veces yo quise dejar de defenderla cuando estaba en 'Supervivientes' porque me llamaban payasa y títere del presentador, lo hacían personas de su entorno y ella lo sabe (...) Me siento muy dolida con ella, si ella tiene una hija de ocho años yo también tengo dos hijas que sufren. La noto muy reinona, viene muy subida. Es de buena persona pedir perdón y si yo tuviera que hacerlo lo haría, pero ella no, ella sé que no me pediría perdón a mí".