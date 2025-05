El 1 de abril de 2022, la modelo cumplía uno de sus mayores sueños, se convertía en madre junto a su pareja Miguel Almasa. “Soy feliz porque soy madre, ese era el sueño de mi vida y no hay nada que se pueda comparar a lo que siento cuando miro a mi bebé a los ojos, la maternidad me ha mostrado un nuevo mundo, donde aprendo cada día. Mi hijo me ha mejorado como persona y como mujer y ha hecho que sienta el amor más fuerte e incondicional que existe, Mi hijo me ha ayudado a crecer, es el amor de mi vida, gracias bebé por elegirme como madre”, aseguraba sobre su maternidad en redes sociales.