La periodista se ha casado hasta en tres ocasiones , dos de ellas con la misma persona, Ferrán Llisterri, con quien tuvo un hijo , ha vivido amores de todo tipo y desde bien joven. En una de sus novelas habla de un gran amor francés, que no pudo ser. Se casó por primera vez con un joven del que poco ha hablado, tan poco como duró su matrimonio y luego apareció el padre de su hijo .

Pilar Eyre lleva el periodismo y la escritura en la sangre, pero también las ganas de enamorarse. Desde bien pequeña ha sido el objetivo de las flechas de cupido. Ella misma aseguraba en una entrevista a ‘El Mundo’, que e l amor es muy importante: “Cada amor es importante y único en su momento. Siempre he sido enamoradiza. Con 8 años recuerdo que mi abuela le decía a mi madre. "A esta niña le gustan mucho los pantalones". A esa edad ya me enamoré de un niño del colegio”.

Estudio en la Facultad de Filosofía y Letras donde además se enamoró de uno de sus compañeros, con quien tuvo una relación de cuatro años . Otra de sus primeras historias amor es la que narra en su novela ‘Mi color favorito es verte’ , en la que se enamora de con un hombre francés, Sebastien, que se hizo pasar por corresponsal de guerra. Mientras estudiaba Periodismo también tuvo tiempo para enamorarse e incluso casarse por primera vez, poco duró su primer matrimonio “duró un año, lo mío era siempre muy pasional porque no entiendo el amor sin pasión”, aseguraba la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

“Nos divorciamos y él enfermó gravemente. Me pidió que volviera a casarme con él porque deseaba morir siendo mi marido y así lo hice. Nos casamos en el hospital y dos semanas después murió. O sea, que me he casado tres veces y soy viuda”, asegura la colaboradora de Telecinco.