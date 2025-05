Laura Cuevas ha contado todo lo narrable sobre la familia de Isabel Pantoja a lo largo de su trayectoria televisiva y no ha dejado títere con cabeza. Se ha despachado a gusto con todos y cada uno de ellos, contando episodios que han dejado a la audiencia sin aliento en más de una ocasión.

Hizo hincapié en uno de ellos, aquel que marcó el fin de su estancia en Cantora . Cuando le preguntaron por su peor momento allí, la ahora concursante de ‘Supervivientes’ se desahogó como no lo había hecho antes.

“El peor momento fue salir de allí. Isabel Pantoja me comunica a mí que nos tenemos que ir, no se lo dice a mis padres, me toca a mí comunicárselo a ellos, yo que ni trabajaba allí”, explicó la que ha sido ‘parásita’ en los Cayos Cochinos en las últimas semanas.