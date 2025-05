Muchas de las participantes de ' La isla de las tentaciones ' (tanto emparejadas como solteras ) han dejado "fuera de juego" a muchos futbolistas , que no dudan en ponerse en contacto con ellas para iniciar un acercamiento . Pero... ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son las artimañas de estos deportistas? Bayan Al Masri, Mayka Rivera y compañía destapan el modus operandi de los futbolistas a la hora de ligar con ellas.

"Ellos no te siguen para siempre. Ellos te hacen la de 'te sigo', lo ves, le hablas si eres una fan girl y ya consiguen lo que quieren. Ellos no te hablan ni nada. Te siguen y, luego, te dejan de seguir", revela Bayan en 'Los vecinos de la casa de al lado' a la hora de hablar de las tácticas que emplean los futbolistas con ellas. En este sentido, Mayka Rivera revela que un jugador del Real Madrid le dado like a varias de sus fotos.