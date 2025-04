"Siempre he sido una persona reservada", comienza explicando la creadora de contenido, la cual asegura ser consciente de que ahora su vida privada está más expuesta que nunca. Ante esto, la joven de 28 años aclara todas las dudas sobre su situación sentimental y deja claro si tiene una relación con el deportista , en excluisva. De esto modo, Andrea Arpal busca disipar todas las dudas sobre si ha vuelvo a encontrar el amor tras su reciente ruptura con Joel Benedicto . ¡Descubre si están juntos!

Después de haber protagonizado diferentes titulares por su supuesto romance con Riqui Puig, la catalana confiesa que está atravesando un duro momento personal. "No llevo unos días muy buenos, estoy rayada" , confiesa la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', la cual explica cómo le está afectando toda esta situación de haberse convertido en un personaje público tras saltar a la fama en televisión. ¿Tendrá algo que ver con su relación con el futbolista?

Sin tapujos, la creadora de contenido se sincera sobre el duro momento que vive y muestra su lado más vulnerable en su canal de mtmad. La influencer reconoce que en ocasiones le gustaría recuperar su vida anterior a 'La isla de las tentaciones'. "Me dan bajones, no puedo evitarlo", recalca la exnovia de Joel Benedicto, visiblemente afectada por la complicada situación personal que atraviesa desde que salió a la luz su supuesto romance con el jugador de 'Los Angeles Galaxy'.

Andrea Arpal explica que este bache en su vida está repercutiendo en su trabajo, algo que no ayuda a mejorar su situación. "Sé que últimamente estoy decaída y se me nota", apunta la enfermera, que se abre en canal para que sus seguidores puedan conocer la verdad de lo que le está sucediendo. No obstante, la exconcursante de 'LIDLT' confiesa que piensa superar este bajón emocional y responde a las críticas sobre que "se le ha subido la fama a la cabeza", tal y como ella misma explica. ¡No te lo pierdas!