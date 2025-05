Curiosamente, Manuel González nunca quiso dedicarse a la televisión . A pesar de los numerosos realities en los que ha participado, contando 'La isla de las tentaciones', 'Pesadilla en el paraíso' y 'GH DÚO', el gaditano soñaba con ser un futbolista profesional . "La vida no me lo permitió. Tengo cuatro operaciones de rodilla . No pude dedicarme como yo hubiera querido. Para mí fue muy triste tener que dejar lo que más quería", confesó entre lágrimas en el mítico 'Puente de las emociones' de 'SV' donde el concursante se abrió en canal provocando las lágrimas de emoción de su hermana.

"Mi papel no era defender a Lucía, pero esta señora ahora no sé que tiene en mi contra que le ha dicho a mi hermano que está rezando para que no le toque yo de profesora a su hija. Yo tengo suficientes estudios y educación como para hacerme cargo de un menor, tú a través de un programa de televisión no vas a atacar mi profesionalidad. Que deje de hablar de mí y que me olvide", comentó Gloria González en sus redes defendiendo su profesión y su profesionalidad.