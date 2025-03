El llamativo currículum profesional de Manuel González, de 'LIDLT'

A Manuel González no le ha faltado trabajo desde que se diera a conocer como pareja de Lucía Sánchez en la tercera edición de ' La isla de las tentaciones '. Y debe ser ese el motivo principal por el que el tentador y mayor dolor de cabeza de Montoya en esta edición no haya actualizado su currículum en la famosa red social para encontrar trabajo y fortalecer las relaciones profesionales (porque las relaciones personales las tiene dominadas). Como pasa cada cierto periodo de tiempo, el currículum del gaditano se ha vuelto a hacer viral por su descripción y cómo el tentador se vende en esta red social.

No sabemos si estaba cansado de no encontrar ninguna entrevista de trabajo o directamente no iba a fingir ser alguien que no era en el perfil laboral de Linkedin. El caso es que como si se tratara de un chiste recurrente, a los seguidores del influencer andaluz les gusta ver cómo este no actualiza jamás su currículum y, que lo último que se vea es que lleva en paro más de diez años.