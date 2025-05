Emma García entrevista a Miguel Ángel 'Pulpillo', exparticipante de 'Gran Hermano 8'

Pulpillo estuvo tres meses en coma y pasó dos años en el hospital con graves secuelas

Pulpillo relata las secuelas que sufrió (y que aún padece) tras ser atropellado por un coche

Poco hemos sabido de Miguel Ángel 'Pulpillo' desde que se diera a conocer ante millones de espectadores formando parte de los concursantes de la octava edición de 'Gran Hermano', en el año 2006. El exconcursante de 'GH 8' visita el plató de 'Fiesta' para contarnos cómo se encuentra después de todos los trágicos sucesos que ha vivido durante estos últimos años, como cuando estuvo gravemente herido tras ser atropellado por un coche en la localidad almeriense de Roquetas de Mar en el año 2022.

Tres meses en coma, años en un hospital por un grave accidente de coche que le dejó secuelas (perdió la memoria y la movilidad) y un polémico paso por la cárcel por un delito por el cual, finalmente, fue absuelto. La vida de Miguel Ángel 'Pulpillo' no ha sido nada fácil desde hace algunos años y ahora, por fin, rompe su silencio y se sincera sobre este drama que ha formado parte de su vida en los últimos años. Emma García entrevista en directo a Miguel Ángel 'Pulpillo' en el plató de 'Fiesta'.

La vida actual de Pulpillo tras pasar dos años en un hospital

"Han pasado muchas cosas, ha sido la peor etapa de mi vida. No puede ser que me pillen con un coche y salga a la fuga. Iba a ochenta y tres kilómetros por hora por un paso de peatones. Lo pillaron. Siempre ha intentado comunicarse conmigo", confiesa Pulpillo durante su entrevista, visiblemente emocionado. Ha pasado dos años en el hospital ingresado, recuperándose de las lesiones que le dejó ese impactante atropello que sufrió. Y es que fue tan grave lo que ocurrió que "los médicos dijeron que, o me moría o me quedaba en cama para siempre".

Emma García hace mención al hecho de que Pulpillo ha comentado que la persona que le atropelló se puso en contacto con él y le pregunta al respecto: cuenta entonces Miguel Ángel que se lo encontró por la calle y "me dijo 'soy el que te ha pillado, perdóname.' Yo le dije 'no te pego un bastonazo porque me caigo al suelo, habla con mi novia". Algunos colaboradores consideran que a este hombre le honra que le pida perdón (a pesar de que, en su momento, se dio a la fuga), pero él cree que, simplemente, lo hacía para evitar ir a la cárcel.

Y precisamente, sobre la cárcel, también se ha pronunciado Pulpillo durante su entrevista. Aunque ha sido breve, el exparticipante de 'GH' lamenta que él tuviera que pasar cuarenta y dos días por prisión por un delito que no cometió y por el cual fue absuelto, afortunadamente. Pero, ¿a qué se dedica Miguel Ángel en la actualidad? "Yo era agricultor, pero ya no puedo serlo, no puedo trabajar en el campo. Ahora vivo de los alquileres", confiesa. Durante este tiempo, Pulpillo se ha refugiado en su familia y dice que echa mucho de menos el mundo televisivo. De hecho, antes de accidente, estuvo a punto de participar en 'Supervivientes'.