Ana Luque y Olga Moreno no consiguen llegar a un entendimiento

Las examigas han protagonizado un gran enfrentamiento en directo

Ana Luque explota como nunca antes tras las declaraciones de Olga Moreno: "Viene muy subidita"

Olga Moreno y Ana Luque tienen una guerra abierta desde hace años, pero desde hace unos días el enfrentamiento entre las examigas ha crecido. Ambas han aprovechado los días que se han sentado en 'Fiesta' para cargar y defenderse la una de la otra, pero esta tarde ha ido a más.

Olga se ha sentado en el programa para responder a las declaraciones que dio Ana Luque en las que la tachaba de ''reinona'' y de estar ''muy subida'', algo que no le sentó nada bien y ha sido muy contundente con la que fuera su gran amiga.

Mientras Olga se estaba defendiendo, Ana Luque ha llamado en directo a 'Fiesta', muy enfadada, porque cree que su examiga ''no le agradeció todas las veces que la defendió'' mientras concursaba en 'Supervivientes', y que tampoco la defendió cuando ella entró en el reality: ''No es verdad lo que dice. Fueron tres veces, no me defendió''.

''Yo no era tu defensora, yo era colaboradora, fui solo seis veces. Dime una sola mentira, no pasa nada porque yo vengo con pruebas'', se defiende Olga de las acusaciones de Ana, y continúa: ''Vengo con la lección aprendida, ayer hablé con una amiga que tenemos en común, le pregunté si le compré la camiseta y me dijo que sí. A mí quien me va a obligar a ponerme una camiseta en la playa, lo hice con todo el cariño''.

Ana Luque ha explicado que una amiga en común le dijo que Olga no la había defendido, y Olga ha cargado contra ella: ''Di el nombre. Te gusta hablar mucho por detrás, das la cara de buena. Te gusta hablar por detrás con tus amigas, que son las mías'', pero Ana se ha defendido: ''Tus amigas no son las mías''.