En cuanto Emma García le ha preguntado por su madre, el colaborador no ha podido encontrar las palabras: ''A mí me cuesta muchísimo hablar...'', pero ha continuado: ''Va a hacer 12 años que perdí a mi madre y para mi fue lo más doloroso que me ha pasado en la vida y me cuesta mucho superarlo porque la echo mucho de menos. Yo sé que donde esté, intentas pensar cómo te estará viendo''.