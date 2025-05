Pero este enfrentamiento no solo las atañe a ellas si no que ha salpicado a la que fuera su amiga Sofía Suescun . En su podcast, Adara y Elena Rodríguez hablan, sin entrar en detalles, del complicado momento por el que pasa su relación, pero el nombre de Sofía también aparece.

Tras escuchar lo sucedido, Sofía ha entrado en directo en 'Socialité' y no ha dudado a la hora de pronunciarse sobre la actitud de Adara: ''Estaba viendo el vídeo, y como comentamos hace unas semanas, es siempre curioso esa negatividad de Adara contra el mundo entero''.

''Nunca habíamos visto a una Adara contra su madre, poniéndola contra las cuerdas. Dejan la duda en el aire, no son claras, no sé si quieren especular y generar comentarios o realmente hay un problema de fondo y no quieren que se cuente'', añade Sofía.