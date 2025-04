A Adara no le sentó nada bien que Sofía hablase de ella en 'Socialité' y ha publicado un duro mensaje a través de sus redes sociales : ''Pobrecita la boca caballo. Tenía envidia de mi nariz tanto que me preguntó por mi cirujano ¿Quién es la envidiosa?''.

Después de hacerse eco del mensaje , Sofía ha contestado a la influencer desde el plató de 'Socialité': ''De alguna manera me está dando la razón en lo que dije. Tiene esa frustración, creo que consigo misma, y la paga con el resto de personas''.

''Siempre tiene palabras dañinas hacia las mujeres, se mete con el físico, intenta desprestigiar. Es un tweet donde me da la razón, gracias, Adara. En el fondo me da pena porque no tiene que ser fácil convivir con esas frustraciones, yo te recomiendo, Adara, que fluyas, que liberes'', le recomienda Sofía a Adara.