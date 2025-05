Los influencers, que no han dudado en compartir qué les ha llevado a tomar esta decisión, se sinceran sobre lo importante que es para ellos dar este paso en su relación. "Creo que es algo que nos vendría muy bien" , confiesa la creadora de contenido. Una opinión que Joel Benedicto secunda y más aún después de todo lo que ha sucedido desde que regresaron de República Dominicana. ¿Van a ser pareja abierta? ¿Tendrán una relación 'LAT'?

Tras confirmar a sus seguidores que vuelven a estar juntos, Andrea Arpal y Joel Benedicto aseguran que no va a ser nada fácil reconstruir lo que tenían. No obstante, los dos están decididos a hacerlo. Por ello, los influencers han tomado una determinante decisión y cuentan los motivos por lo que lo han hecho. Asimismo, el catalán desvela que no es la primera vez que han puesto sobre la mesa este asunto a lo largo de su relación.