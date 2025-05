En una entrevista con la revista 'Lecturas', la cuñada de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha aclarado que no se cierra a volver a la televisión, pero que su prioridad es su maternidad como madre de tres hijos: Víctor, Oliver y Brenda, que tienen nueve, seis y cuatro años, respectivamente; y su faceta como creadora de contenido: "Mi vida está en torno a las redes sociales, que eso es un negocio, que eso es dedicación de mucho tiempo, pero funciona muy bien. Yo he aprovechado mi doble versión. De creadora de contenido y periodista. Hay muchos creadores de contenidos, pero no hay tantos creadores periodistas".