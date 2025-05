La valenciana de 36 años no se ha olvidado de su suegra al celebrar el Día de la Madre, homenajeándola con un escrito que ha llegado al corazón de todo el que lo ha leído. "Querida Nicky, conocerte fue uno de esos regalos inesperados que te da la vida . Hace 17 años, llevaba pocos meses con Álex y me llevó a Mallorca: me enseñó la isla, me presentó a su madre, "mi futura suegra" y, como regalo final, me llevó a una cala secreta impresionante", comienza relatando.

" Ni tú ni yo estábamos en nuestro mejor momento . Yo venía completamente rota: mi mamá estaba muy, muy enferma, pasando por un cáncer, y yo apenas me sostenía por dentro. Encontrarte fue como un respiro. Como un abrazo invisible que me arropaba sin palabras. Esa parte de Álex tan maternal, tan cálida… entendí enseguida de dónde venía", reconoce la madre de Lis y Layla, de 10 y 6 años, que ha agradecido a su suegra por cómo "la abrazó y apoyó" durante la enfermedad de su madre .

"Poco a poco se fue forjando entre nosotras una relación muy bonita. Me veo reflejada en ti: en cómo has vivido, en cómo sientes, en cómo te comunicas, en cómo cuidas y luchas por los tuyos. En cómo me acompañaste durante la enfermedad de mi madre. En cómo me abrazaste, me apoyaste, me quisiste. Te quiero y admiro, Nicky. Eres y serás una mamá para mí", reconoce Patricia Montero, que ha dedicado esta conmovedora carta a la madre de Álex Adrover, que fue su apoyo incondicional cuando su madre padecía cáncer.