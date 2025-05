La sobrina de la tonadillera no se esperaba que iba a tener un aluvión de críticas por colgar a sus perfiles ese vídeos. "Se ha llegado a decir que he contratado a una chica para grabarlo", comparte la propia Anabel Pantoja. La celebrity aclara así: "es una enfermera que tuvo el detalle de grabarnos en el momento en que David saca a Alma y me la da".