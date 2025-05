La limpiadora del hotel en el que tuvo lugar el robo sería el nuevo testimonio clave en el caso. Y en 'Tardear', la periodista ha mostrado en exclusiva la imagen que mostraría cómo esa trabajadora al menos ve a uno de los atracadores. Esa persona es, además, la responsable de limpiar el cuarto del millonario mexicano -la víctima de la trama-. "No la limpia porque hay un cartelito que dice que no se puede entrar en esa habitación, y ella lo que a pesar de no declarar dice que no ve nada", relata Leticia Requejo. "La limpiadora llega a cruzarse y podría haber intercambiado palabra con uno de los atracadores", concluye.