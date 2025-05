"Yo estoy en mi derecho de sacarlas o no, o cuando me dé la gana", ha compartido instantes antes de que se conociesen. "Caminé hasta la orilla, el agua estaba helada atardecía eran exactamente las 10 menos 15. Lo recuerdo con precisión porque miré el reloj la playa estaba completamente vacía. Rompí a llorar", relata con su propia voz Charo Vega. "Me senté en la arena, encendí un cigarro, por si durante esa espera el mar me la devolvía buena señal pensé pero no la mano que meció mi casa me la quitó. Carmen vivió como quiso, era auténtica en todos los sentidos, de educación exquisita, sus casas eran todas como de revista", agrega.