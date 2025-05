Pero ha terminado descartándolo, ya que las contracturas que suele sufrir por estos motivos "le duelen al girar el cuello", pero no le despiertan en mitad de la noche. "Esto nunca me ha pasado", ha señalado la ahora presentadora de 'Socialité'. "Es como si tuviera un cuchillo, rarísimo. Me he tenido que tomar una pastilla para el dolor y, a partir de ahí, he sentido que he podido dormir", señala la novia de Kiko Jiménez.