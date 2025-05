"Yo suelo estar en mi mundo y no veo nada", dice. Belén Ro explica que iba junto a su compañero Jorge Moreno por la parte exterior de las instalaciones. " Él me dijo 'mira quién está ahí' ", comparte. En ese instante es cuando se dan cuenta de que la televisiva se encontraba justamente delante suya. La tertuliana dice que, tras ello, tuvieron "el impulso" de saludarla. Intentaron hacerlo pero algo lo impidió.

"Íbamos hacia ella, pero siguió andando. Ella iba sola", explica. Entonces Belén Ro no dio crédito con la situación y tuvo una reacción espontánea. "Me da la risa floja y me dice algo así como 'ya hablaremos' o 'ahora no podemos'". relata en directo.