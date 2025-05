Álex Blanquer debuta esta noche en el prime time Telecinco junto a Jesús Vázquez

Valenciana de pura cepa ha sido la imagen televisiva de Las Fallas

‘La noche de los récords’ llega a Telecinco con retos al límite de la resistencia, espectaculares puestas en escena y participantes de todo el mundo

Telecinco estrena esta noche en prime time el programa 'La Noche de los Récords', un impactante espacio en el que aguerridos concursantes llegados de distintos países del mundo pondrán a prueba su destreza, su fortaleza mental y física, así como agilidad, reflejos y habilidades. El programa cuenta en su conducción con Jesús Vázquez y la simpatiquísima Álex Blanquer en las pruebas de exteriores. Conocemos en profundidad a la presentadora.

Una profesional muy comprometida

Nacida en la localidad valenciana de Xeraco en 1992 (tiene 33 años). Su nombre completo es Alexandra Blanquer Boluda y, aunque debuta ahora en el prime time de Telecinco, su rostro es muy popular en la televisión de su tierra donde además de varios espacios informativos ha sido la encargada de emisiones tan importantes como las Campanadas de Fin de Año o la retransmisión de Las Fallas. No es una desconocida en los pasillos de Mediaset ya que el año pasado se hizo cargo del programa 'Tiempo al Tiempo' de Cuatro junto a Mario Picazo.

Muy espontánea y divertida, Álex se describe a sí misma como una mujer perfeccionista, ambiciosa y con muchas ganas de crecer profesionalmente. Eso sí, asegura que se esfuerza en gestionar su ambición de forma saludable rehuyendo de la toxicidad. "Me veo y anoto las cosas que quiero mejorar, luego me abrazo, me quiero, pero también mejoro", declaraba hace un tiempo en una entrevista.

Estilosa, deportista y amante de la naturaleza

Amante de la televisión, toda su vida ha soñado con formar parte de la pequeña pantalla. "De pequeña jugaba a presentar con mis muñecas, mi madre siempre me decía que lo llevaba dentro", comenta. Sin embargo, no siempre ha trabajado en los medios de comunicación: “me pagaba los estudios mientras trabajaba de cajera o presentando galas, o de becaria en la universidad”, explica orgullosa de haber hecho oficio tras licenciarse en Periodismo.

Dotada de gran belleza natural, Álex muestra en su Instagram su faceta más influencer. Apasionada de la moda, pero sin renunciar a conjuntos asequibles y versátiles, su feed de fotografías cuenta con muchas imágenes que muestran la faceta más sofisticada de la compañera de Jesús Vázquez en esta nueva aventura televisiva.

Otra de las grandes pasiones del nuevo rostro de Mediaset es la naturaleza. Le encanta perderse entre los parajes de su tierra y disfruta practicando deportes al aire libre. Entre otras disciplinas le gusta hacer surf.

Familiar y una gran embajadora de su tierra

Álex está muy unida a su abuela, a quien describe como "la persona más dulce del mundo". Ella es, además, una de sus mayores fans y también una gran crítica. Por otra parte, su madre ha sido una gran influencia que le ha enseñador que la belleza es efímera y que lo importante es el esfuerzo y la profesionalidad. Gran defensora del legado cultural de sus ancestros, Àlex lleva con mucho orgullo su identidad valenciana y defiende sus raíces.

'La Noche de los Récords', un sueño hecho realidad