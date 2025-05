" Alex dio a entender que sigue enamorado , para vos ¿hay chance de una reconciliación o es un capítulo cerrado?", le preguntaron en la mencionada publicación, ante lo que Melody Luz respondió: "Para mí por ahora no. Siempre vamos a ser familia, siempre vamos a ser papás de Vene y nunca se sabe las vueltas de la vida, nunca se sabe si se van a volver a cruzar nuestros caminos o no".

"Lo único que puedo decir es que él es una muy buena persona, tiene un corazón de oro. Nunca cuestionaría eso y lo mismo con su paternidad, sólo que había cosas en las que ya no éramos tan compatibles y no se pudo aguantar más, pero nunca pondría en duda lo buena persona que es [....] Por suerte con el tiempo logramos llevarnos muy bien. La última vez que nos vimos fue ayer y yo me fui riéndome, él también. Agradezco que se haya podido hacer todo muy tranquilo y con amor", añadió la argentina, que no tuvo malas palabras para Alex en ningún momento.