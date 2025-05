"A mí me acaba de llegar una información que me dicen que no son pareja, que no son novios y que nunca lo han sido", desvela el periodista Álex Álvarez a 'Tardear'. El presunto montaje que habrían ideado una y otro sería con un claro objetivo. "Quieren hacer el mayor número de platós posibles cuando Manuel salga de 'Supervivientes'", agrega citando la misma fuente.