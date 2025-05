Manuel estalla de felicidad al ver a Gabriella en Honduras y le deja algo claro: "Yo confío en ti"

Gloria, la hermana del superviviente, se une al reencuentro y aclara las cosas con Gabriella

Gabriella deja en 'shock' a Anita y Montoya al aparecer en Honduras: "No voy a participar del circo que quieres"

Manuel no se esperaba que, después de poder volver a ver a su hermana Gloria en Honduras el pasado domingo, todavía le quedaba una gran sorpresa, encontrarse con su novia Gabriella, de la que su hermana le alertaba que le habían llegado rumores de que ella le podría haber sido desleal mientras él estaba en 'Supervivientes'.

Manuel y Gabriella vuelven a verse en Honduras

En un primer momento, cuando Manuel veía a Gabriella en Honduras, no dudaba en tirarse a abrazarla, lo que terminaba con ambos tirados en la arena mientras se besaban y daban muestras de cariño: "Esto no me ha pasado nunca en mi vida, te quiero". Gabriella no daba crédito al ver su cambio físico y Manuel le aseguraba que "le ha echado mucho de menos".

Tras esto, Manuel le contaba todo lo que le contó su hermana sobre las supuestas infidelidades que ella ha hecho fuera, pero Gabriella le dejaba algo claro: "No ha pasado nada, te lo juro". "Yo confío en ti ciegamente, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que me digan sé que no ha pasado nada", aseguraba él, que abría sus sentimientos con ella: "O es contigo o no es con nadie, me has pegado fuerte. Le he hablado a todo el mundo de ti y quiero estar contigo. Estoy convencido y no me ha pasado en la vida".

Gabriella se mostraba nerviosa y aseguraba "que no le salían las palabras" al poder estar con él y viviendo este momento en Honduras: "Pellízcame, no me lo creo". Mientras, Manuel ratificaba a Carlos Sobera que no tiene ninguna duda con ella: "Le veo en los ojos que no ha pasado nada".

Gloria, hermana de Manuel, se une al reencuentro

Pero esto no se quedaba aquí, mientras ellos disfrutaban de volver a estar juntos por un rato, llegaba una barca a la arena que llevaba a su Gloria, la que se quedaba "muerta" al ver a la novia de su hermana en Honduras.

Momento en el que Manuel aprovechaba para dejar claro a Gloria que "confía en Gabriella" y su hermana le contaba por qué duda de las supuestas infidelidades, la que le explicaba un vídeo que ha visto en las redes sociales bailando con un chico: "A mí no me haría gracia, hay cosas que a mí no me cuadran". Y Gloria les explicaba que no se va a meter en nada más sobre este tema, pero "le hierve la sangre".