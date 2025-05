"Esto es mentira, no somos nosotras", ha advertido en su perfil de Instagram a hija de la presentadora. Tras este aviso, Anna se ha sincerado con sus seguidores y ha confesado cómo se siente ante esta situación: "Tengo un cabreo con esto de 'NoNiNá', me da una rabia...". "Me he enterado porque me habéis escrito y porque hay algunas de vosotras que habéis llegado a comprar y os han estafado", ha explicado visiblemente afectada al no entender "cómo puede haber gente tan mala y que quiera aprovecharse así de la gente".