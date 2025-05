Oriana Marzoli regresa a Mediaset por todo lo alto y con su propio docureality, 'Inside Oriana' . La 'chica reality' que se dio a conocer en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' vuelve a sus orígenes para analizar su trayectoria personal y profesional y hacer balance de todo lo que ha conseguido desde entonces. En el primer episodio , Oriana se pronunció sobre Tony Spina (su expareja) y la actual novia de este, Marta Peñate y, sin duda, sus palabras no han pasado desapercibidas para ellos.

Cuenta Oriana (en este primer episodio ya disponible en mitele ), que su relación con Tony Spina siempre ha sido buena, hasta el punto de crecer laboralmente juntos a Chile, donde han llegado a participar en dos realitys y en donde mostraron tener una buena relación. Pero todo habría cambiado cuando Tony comenzó una relación con Marta (según Oriana), pues considera que a Tony "le pusieron correa y no pudo seguir siendo amigo mío, es una persona con el cerebro comido". Ahora, la pareja reacciona a este duro ataque y responde, en exclusiva, en 'Socialité'.

'Socialité' ha podido hablar con Marta y Tony y sabe cómo ha reaccionado la pareja tras las duras palabras de Oriana. Llamamos por teléfono a ambos y, entre otras cosas, Tony se muestra así de tajante: "Ofende quien puede, no quien quiere. Tiene mucho que callar". Respecto a la confesión de Oriana de que le fue infiel , Tony dice que "eso no habla bien de ella". Para rematar, se mantiene a la hora de pensar que su expareja es "una fracasada laboral".

Quizás Marta se ha explayado más a la hora de hablar de Oriana y del verdadero origen de esta enemistad. Niega que ella le haya lavado el cerebro a Tony y que le haya puesto una correa para llevarlo bien atado, pues el desencuentro entre él y Oriana vendría de antes de que Marta apareciera en la vida de Tony: "Si no se llevan es porque han sucedido cosas al margen de mí. Ella se ha pasado tres pueblos cuando yo no estaba con Tony", asegura.

Además, Marta apunta a que Oriana aprovechó un momento para cargar con ella a través de un vídeo de mtmad en el que expresó, delante de Tony Spina, que no consideraba a Marta una mujer a la altura de su ex. Esto habría molestado profundamente tanto a Marta como a Tony, quien no habría olvidado esas palabras por parte de Oriana: "Ella aprovechó para arremeter contra mí. Es una mujer celosa", lamenta Marta, que termina la conversación diciendo que, si Oriana quiere arreglar las cosas con Tony, que le llame.