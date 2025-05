Marta Peñate actualiza su estado con sus primeros síntomas tras la transferencia embrionaria

Actualicemos: tuve síntomas que pueden ser hasta por la medicación. El lunes no pude dormir por el dolor de pechos que tenía. El martes por la tarde se me fue el dolor de pechos. Tengo alguna punzada en el útero y, poco más", ha explicado la influencer acerca de lo que ha ido experimentando los primeros días. La ganadora

En este trance de espera y de adaptación, la exconcursante de 'Supervivientes' y anteriormente de 'GH' ha encontrado una ilusión y algo que le hace más llevaderos los nervios. "La perra me ha dado la vida. Me tiene entretenida cuidándola", ha dicho acerca de la mascota que le ha regalado su primo y a la que han ido a recoger a Nápoles.

"Aunque todos sabemos que los síntomas pueden ser de la medicación, tengo que reconocer que el lunes me hice ilusiones y cuando se me fue el dolor de pechos volví con la negatividad de: 'ya lo conseguiré en el siguiente intento. Importante: no estoy obsesionada. Gracias a Puppy", ha querido recalcar Marta Peñate de cómo se encuentra y cómo se está sintiendo.