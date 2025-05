Comenzó su carrera en el mundo de la moda y logró convertirse en toda una estrella y en uno de los modelos más cotizados de su generación, pero Jon Kortajarena no quiso acomodarse y no ha dudado en probar suerte en otras profesiones y sectores. La interpretación llamó a su puerta, algo que no es tan raro si tenemos en cuenta la relación que existe entre ambas profesiones, para las que meterse en la piel de otro y saber darle vida es esencial, aunque desde distintos enfoques y puntos de vista.