Tener un restaurante de renombre y que triunfe no siempre es fácil. Detrás hay muchas horas de trabajo , mucho cuidado en los detalles y mucho esfuerzo por parte de todos, incluso se pueden dar todas estas cosas y no contar con el éxito que se merece, porque además de trabajo también se necesita suerte. Durante muchos años, Ferran Adrià estuvo al frente del El Bulli y consiguió convertirlo en un restaurante de vanguardia y en todo un referente.

El éxito del local hizo que durante mucho tiempo conseguir una mesa fuera una misión casi imposible, reservar con tiempo era imprescindible, por lo que lo mejor era apuntar la fecha en la agenda, no hacer planes alternativos y cruzar los dedos esperando que ese día a esa hora no surgiera ningún imprevisto, porque conseguir mesa era complicado, pero no poder acudir a la cita parecía imperdonable. Solo había una persona que podía acudir siempre que quisiera y sin reserva y es toda una sorpresa saber quién es.