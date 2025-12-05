El cantante logró trascender las fronteras italianas y llegar a países como España durante la década de los 70 y 80

El cantante italiano Sandro Giacobbe ha muerto a los 75 años en su casa ubicaba en la localidad de Cogorno, en el norte de Italia. El autor de clásicos de los años 70 como ‘Señora mía’ o ‘El jardín prohibido’ padecía un tumor desde hace 10 años. En el programa ‘Domenica in’, el artista hablo de su enfermedad el pasado marzo y confesó que no podía ni caminar ni ponerse en pie.

El cantante logró trascender las fronteras italianas y llegar a países como España durante la década de los 70 y 80 con sus baladas románticas. En 2003 llegó a participar en el Festival de Viña del Mar con E passa il tempo, quedando en segundo lugar.

‘El jardín prohibido’ fue todo un éxito en España , Argentina o Chile, un tema que habla de culpa, infidelidades y perdón. Giacobbe era consciente de que lo que su audiencia quería era escuchar sus grandes éxitos entre los que, además de este single, se encontraban ‘Niña’, ‘Señora mía’ o ‘Tú, mi cielo y mi alma’.

Y por eso, siguió cantando sus clásicos en sitios como el teatro EDP Gran Vía de Madrid. Hasta que, en marzo de este año, confesó que padecía un tumor. Las redes sociales se han llenado de comentarios de sorpresa y tristeza de fans que no se podían creer la noticia.