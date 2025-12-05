Sudáfrica suspende la entrada de carne de cerdo y otros derivados por la peste porcina

Sudáfrica compra cada año a España cerca de 10 millones de euros en productos derivados del cerdo

Sudáfrica ha decidido suspender la importación desde toda España de carne de cerdo fresca, congelada, curada, semen de porcino, tripas y productos sanguíneos producidos después del 27 de octubre, debido a los focos de peste porcina africana detectados en jabalíes de la provincia de Barcelona.

El país africano tampoco aceptará contenedores en tránsito con fecha de producción posterior al 27 de octubre, según la nota de actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Sudáfrica compra cada año a España cerca de 10 millones de euros en productos derivados del cerdo, según los datos de 2024.

Además, siguen bloqueados más de 130 certificados sanitarios de exportación en cerca de 40 países terceros. No obstante, algunos mercados importantes como China y Reino Unido sí han aceptado la regionalización, por lo que permiten la entrada de productos españoles siempre que no procedan de la zona afectada por el brote.