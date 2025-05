Cuenta Amor que Bárbara "no pilla la cosa" y ella entonces le aclara que Lourdes había querido decir que tendría que haber sido ella la pareja de Paquirri y no Isabel Pantoja. La fiesta continúa "y, de repente, Fran Rivera en el escenario con su grupo de música, coge el micrófono y dice 'la siguiente canción se la quiero dedicar a Bárbara Rey, que ojalá hubiera sido ella mi madrastra y no la hija de fruta que tuve'. La cara de Bárbara estaba descompuesta".