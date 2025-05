Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia, embarazada: todo lo que se sabe de la inesperada noticia

Jeimy participó en un reality de Telecinco hace tan solo unos meses: 'GH DÚO' . El programa acabó el pasado mes de marzo y Jeimy fue expulsada un par de meses antes, en enero. Dentro de la casa mantuvo un cierto "roneo" con Manuel Cortés aunque no llegó a haber nada más allá. Tras el concurso, Jeimy mantuvo una fugaz relación con Yulen Pereira , el que fuera pareja de Anabel Pantoja.

En la imagen, Jeimy aparece en lo que parece ser una fiesta de gender reveal , rodeada de regalos y globos, y los colaboradores de 'Fiesta' no han tardado en hacer las primeras quinielas:

"Esa tripita no tiene pinta de ser de dos o tres meses, por el volumen yo creo que está de unos cinco o seis meses. El hecho de que esté sola en la imagen me lleva a pensar una de dos, o que no quiere que se conozca al papá de la criatura o que ha decidido ser madre sola", expresaba Marisa Martín Blázquez.