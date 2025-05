Anabel Pantoja sueña con ver a 'su prima' en concierto

La sobrina de Isabel Pantoja se arrepiente de no haber comprado a tiempo entradas para los shows de Dua Lipa en Madrid

Anabel Pantoja hace un llamamiento a través de las redes y pide ayuda desesperada a sus seguidores para poder ir a ver el concierto de Dua Lipa en Madrid. La exconcursante de 'Supervivientes' no tiene entrada, sin embargo, no pierde la esperanza y piensa que hay posibilidades de que su "sueño" se haga realidad.

La influencer siente auténtica fascinación por la cantante albanobritánica, su "prima", según ella. Sin embargo, y a pesar de haber tenido la oportunidad de haber comprado entradas para su show en el Movistar Arena (Wizink Center), la sevillana no ha conseguido tickets para ninguna de las actuaciones de su Radical Optimism Tour en Madrid.

Anabel Pantoja, que se encuentra en estos momentos en Sevilla, ha hecho un llamamiento público solicitando entradas para el concierto de esta noche, 12 de mayo de 2015 en Madrid. Estas se encuentran agotadas desde hace meses debido a la alta demanda. Aun así, aún es posible encontrar algunas disponibles a través de plataformas de reventa autorizadas. Eso sí, a precios bastante elevados.

Aprovechando el altavoz que le ofrecen las redes sociales, en donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, la sobrina de Isabel Pantoja ha confesado públicamente su deseo de asistir al concierto de Dua Lipa en Madrid esta noche, y ha pedido ayuda a través de sus stories para conseguir una.

"Es un llamamiento", expresa la creadora de contenido. "Estoy intentando conseguir entradas de Dua Lipa. Canta el lunes en Madrid. Domingo y lunes, pero el lunes es cuando puedo ir yo. Está todo agotado", comenta mientras habla de su disponibilidad de asistencia. "Por favor, alguien que se arrepienta de ir", dice deseando ser escuchada y que "alguien que me deje ir con esa persona..." que tiene una entrada extra. "Me voy con quien sea a ver a Dua Lipa, es mi sueño. Mi tono de llamada es de Dua Lipa".

La novia de David Rodríguez, que ha estado viendo a través de las plataformas vídeos e imágenes del primer concierto de la cantante de temas como Houdini, Don't start now, Training season o Levitating, lamenta en lo más profundo de sus ser no tener entradas para ver a una de sus artistas internacionales favoritas.

"Me voy a meter ya en la cama", escribía de madrugada con cara de cansancio tras su búsqueda desesperada de boletos. "Me arrepiento muchísimo de no haberlas comprado en su día, cuando salieron. Yo misma lo anuncié por aquí, pero claro, faltaban muchos meses y yo no sabía dónde iba a estar.

Me da mucha rabia, porque tengo amigos que están allí, que están flipando y me están mandando vídeos. Mañana hay otro concierto y para una vez que hay una artista que me encanta, que soy fanática...