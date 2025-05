"Estoy enganchadísima al mundo Feria, al mundo pescaíto ... Todos mis amigos en el Real. No entiendo el debate ni por qué la gente se enfada", ha dicho a sus seguidores desde el parking de un supermercado de Gran Canaria. Para muchos sevillanos, la Feria no es engagement . Una opinión que, hasta el año pasado, Anabel también parecía tener, pues fue bastante crítica con la presencia e "interés de cierta peña en ir, tener la foto bonita vestida de flamenca y reunir muchos likes e interacción" en sus redes.

Este año (al menos por ahora), Anabel no ha pisado el Ferial, no obstante su pensamiento es completamente contrario al que tenía hace poco más de 365 días (recordemos que la Feria de Sevilla de 2024 tuvo lugar en abril).

"No entiendo por qué la gente se enfada. Todos los sevillanos diciendo 'es que la gente de fuera, es que, ¿qué pintan? Tío, si van influencers, modelos, artistas... a mí me parece fenomenal que vayan. Me siento superorgullosa como sevillana de que la Feria sea mundial, ¡que venga gente de todo el mundo, de todos los lugares y que la enseñen en sus redes!